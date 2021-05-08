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Автор американского издания The National Interest Марк Эпископос пояснил, почему Россия на Параде Победы намеревается продемонстрировать стратегический бомбардировщик Ту-160М. Также он рассказал, как РФ готовит к мероприятию свою авиацию.

Так, для участия в параде выделено 53 боевых самолета и 23 вертолета. При этом ключевую роль в полете над московским небом занимает именно Ту-160, который прошел модификацию. По словам Эпископоса, Россия намерена продемонстрировать не столько его, сколько гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми снабдят ракетоносец.

Ту-160 будут сопровождать истребители эскадрильи «Русские витязи» Су-35. Они позволят привлечь пристальное внимание всех присутствующих и наблюдателей к бомбардировщику с ракетой «Кинжал. Автор статьи, переведенной на русский язык порталом “ПолитРоссия”, уверен, что демонстрация этого новейшего вооружения станет важным сдерживающим фактором для Запада.

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