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Издание The National Interest рассказало о главной ошибке, которую допускают в США в отношении России и Китая. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как указывает автор статьи, стратегическая близорукость, которую демонстрирует новая администрация США, приводит к сближению России и Китая. Таким образом, это может привести тому, что они будут противостоять США на мировой арене.

Эксперты отмечают, что позиция Байдена в отношении России неудивительна – так, многие подозревают, что кандидатуру его предшественника Трампа продвигал Кремль. При этом, когда Байден стал президентом, напряжённость лишь усилилась, а его намерение организовать встречу с Путиным этого не изменило.

Кроме того, указывается, что в отношении Китая Вашингтон также не изменил своего курса, и надежды на то, что будет проведена более примирительная политика, оказались ложными.

По словам автора статьи то, что администрация Байдена не может расставить приоритеты, делает риски для США более серьёзными и приводит к расширению сотрудничества России и Китая.

Ранее авторы издания The Sun заявили, что космическая гонка вооружений может привести к ядерной войне между США, Россией и Китаем. Сначала они используют ядерное оружие на орбите, а потом и на Земле.

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