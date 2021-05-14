Космическая гонка вооружений, в которую фактически уже вступили Россия, Китай и Соединенные Штаты, может привести к катастрофическим для планеты последствиям, пишет британское издание The Sun. Авторы утверждают, что сперва на орбите развернется война между этими государствами, а потом они не устоят перед соблазном применить ядерное оружие на Земле.

Эксперт напоминает, что Соединенные Штаты еще со времен холодной войны тестируют космическое оружие. Китай все чаще испытывает космические аппараты, которые обладают способностью уничтожать на орбите спутники других стран. Россия же создает оружие, которое вполне может достать до космического пространства с Земли. Кроме того, она тоже запускает спутники военного назначения.

Автор публикации уверен, что добром все это не кончится. Рано или поздно между космическими державами вспыхнет конфликт, который с орбиты очень быстро переберется на Землю. И спровоцирует начало ядерной войны.