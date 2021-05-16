Район вокруг озера Сев-лич в Сюникской области снова находится под контролем Армении, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян. По его словам, попытки оспорить этот факт являются дезинформацией.

15 мая Авинян разместил в своем Facebook-аккаунте фотографию с Черного озера. На ней он запечатлен в компании армянских военных. Однако снимок вызвал споры в социальной сети.

Так, репортер Наири Охикян написал, что на фотографии изображено озеро Саги-лич, которое находится на значительном удалении от Сев-лич. Но оно действительно контролируется армянскими военными.

В ответ на это Авинян написал, что снимки делались именно на Черном озере специально для того, чтобы развеять распространяемую в Сети дезинформацию. Также он еще раз подтвердил, что район контролируется войсками Армении.

Напомним, что несколько дней назад озеро окружили азербайджанские ВС, которые якобы уточняли границы. Под этим же предлогом они предпринимали попытки продвинуться к населенным пунктам Варденис и Сисиан.