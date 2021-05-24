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Портал Avia.Pro со ссылкой на издание Bulgarian Military сообщает о применении в Сирии гиперзвукового оружия. Сообщается, что Россия нанесла по боевикам удар ракетой «Циркон», которая еще даже не поступила на вооружение ВС РФ. По словам болгарских журналистов, Москва решила испытать боеприпас в реальной боевой обстановке.

Поверить в эту информацию довольно сложно, тем более, что официальные источники никаких данных по подобным испытаниям не приводят. Да, глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу заявлял, что испытания «Циркона» продолжаются, но вряд ли он имел в виду именно Сирию.

Сейчас об этой ракете известно только то, что летом начнутся ее государственные испытания. К концу года они должны быть завершены, а уже в 2022-м начнется серийное производство оружия.

Болгарский ресурс заявляет, что Россия запустила эту ракету с одного из кораблей в Средиземном море. Но для подтверждения этой информации лучше все же дождаться официальных заявлений.

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