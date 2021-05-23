Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области, проводившие проверку на складе комбината «Артис-детское питание», расположенном в посёлке Бугры Всеволожского района, заявили о его неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Такой вывод был вполне предсказуем: появившаяся 21 мая видеозапись свидетельствует о том, что санитарные нормы не соблюдаются еще на одном объекте, принадлежащем группе компаний, в которую входит «Артис» – молочной ферме.

Серьезным нарушением является и то, что на складе в Буграх хранились пищевые концентраты, которые поставлялись в детские образовательные учреждения. Сотрудники РПН не уточнили, о каких именно пищеконцентратах идет речь, но в любом случае их использование для приготовления блюд в детских учреждениях не соответствует требованиям СанПиН.

Ранее сотрудники петербургского РПН, проводившие проверку школьных столовых в Адмиралтейском районе, выяснили, что от имени предприятия «Лимак-Нева» детей кормит всё тот же комбинат «Артис-детское питание». Еду по образовательным учреждениям развозили в необорудованных для этого машинах с нарушением санитарных норм. В результате школьники получали остывшую еду, нередко порции были уменьшены. А в некоторых блюдах была даже обнаружена кишечная палочка.

«Артис-детское питание» уже не раз изобличали в различных нарушениях. Но компания всегда отделывалась штрафами и продолжает работать на рынке соцпитания. По непонятной причине администрации районов города, где ведет бизнес данный комбинат, игнорируют жалобы на работу предприятия. Возможно, чиновники не отреагируют и на нарушения, выявленные петербургским РПН.