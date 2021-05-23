читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области, проводившие проверку на складе комбината «Артис-детское питание», расположенном в посёлке Бугры Всеволожского района, заявили о его неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Такой вывод был вполне предсказуем: появившаяся 21 мая видеозапись свидетельствует о том, что санитарные нормы не соблюдаются еще на одном объекте, принадлежащем группе компаний, в которую входит «Артис» – молочной ферме.

Серьезным нарушением является и то, что на складе в Буграх хранились пищевые концентраты, которые поставлялись в детские образовательные учреждения. Сотрудники РПН не уточнили, о каких именно пищеконцентратах идет речь, но в любом случае их использование для приготовления блюд в детских учреждениях не соответствует требованиям СанПиН.

Ранее сотрудники петербургского РПН, проводившие проверку школьных столовых в Адмиралтейском районе, выяснили, что от имени предприятия «Лимак-Нева» детей кормит  всё тот же комбинат «Артис-детское питание». Еду по образовательным учреждениям развозили в необорудованных для этого машинах с нарушением санитарных норм. В результате школьники получали остывшую еду, нередко порции были уменьшены.  А в некоторых блюдах была даже обнаружена кишечная палочка.

«Артис-детское питание» уже не раз изобличали в различных нарушениях. Но компания всегда отделывалась штрафами и продолжает работать на рынке соцпитания. По непонятной причине администрации районов города, где ведет бизнес данный комбинат, игнорируют жалобы на работу предприятия. Возможно, чиновники не отреагируют и на нарушения, выявленные петербургским РПН.

Вам может понравиться

Тихоокеанскому флоту передадут корабль с расширенными возможностями ПВО

Сергей Авакянц, командующий российским Тихоокеанским флотом, заявил, что ТОФ в скором времени получит модернизированное противолодочное судно проекта 1155 с улучшенными системами ПВО. Согласно его словам, планируется значительно увеличить боевой потенциал

Позиции 128-й бригады украинских сил в Донбассе оказались полностью уничтожены минометным обстрелом

В ряде СМИ сообщили о полном уничтожении позиций 128-й бригады вооруженных сил Украины в результате мощного минометного обстрела. Отмечается, что между двумя украинскими подразделениями, находящимися в Донбассе, произошла перестрелка с

В США впервые совершил полёт истребитель четвёртого поколения, который принадлежит частной компании

В США истребитель F-16, который принадлежит частной компании Top Aces, совершил первый полёт. Об этом рассказало издание The Drive. Как сообщается, компания занимается предоставлением услуг по имитации истребителей противника при
  • Анна
  • 21.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 мая – дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 мая – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев: погода, 23 мая – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 23 мая – пасмурно, до 22 °C |