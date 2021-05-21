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Портал Avia.Pro сообщает, что армянские войска вышибли азербайджанских военных с территории своей страны, но предрекает скорый вооруженный конфликт между Баку и Ереваном.

Портал разместил видеозапись, на которой армянские военные выпроваживают со своей территории азербайджанских солдат. Причем делают это довольно грубо с применением оружия. Не на поражение.

Авторы публикации пишут, что по видео трудно точно установить район, в котором произошел данный инцидент. Но его причины вполне поняты – азербайджанские войска явно вознамерились захватить часть приграничных областей Армении.

По мнению экспертов, жесткие действия Еревана, а также стягивание ним бронетехники к границе могут спровоцировать Баку на новый вооруженный конфликт. Хотя сейчас он вряд ли в интересах одного из государств.

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