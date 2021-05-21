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После потасовки в окрестностях Черного озера, что в Сюникской области, больше десяти военнослужащих Армении оказались в больнице. Они предприняли попытку выдворить с территории региона азербайджанских военных, но она оказалась не совсем удачной, сообщает Минобороны республики.

Драка произошла 20 мая. Азербайджанские военнослужащие, на стороне который был численный перевес, жестоко избили армянских бойцов. 11 человек попали в медицинское учреждение с тяжелыми травмами и повреждениями средней тяжести.

Напомним, что по словам и.о. главы правительства Армении Никола Пашиняна, в Гегаркуникской и Сюникской областях находится около 600 военнослужащих Азербайджана. Они предпринимают попытки вести работы по «уточнению границ», однако этому препятствуют армянские войска.

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  • Анна
  • 19.05.2021
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