В издании РИА «Новости» сообщили, что американская армия вскоре может потерять возможность вести боевые действия из-за проблем с разработкой новой БМП.

США не удается реализовать проект по созданию новых боевых машин пехоты вот уже на протяжении двадцати лет. Причина этому заключается в высоких требованиях Минобороны. Новая бронетехника должна иметь продвинутый ИИ, функционировать при любой погоде, быть маневренной и обладать огромной огневой мощью. Она должна будет заменить морально устаревший M2 Bradly.

Пентагон уже давно пытается заменить данную БМП. К примеру, в 2003 году это планировалось сделать в рамках программы по полному перевооружению армии США. На нее собирались потратить 300 миллиардов долларов. Однако вскоре ее закрыли из-за высокой стоимости. Сейчас прототипы новой БМП создают 5 компаний. Они будут готовы к 2025 году. На их разработку планируется потратить 4,5 миллиарда долларов.