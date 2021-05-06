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В издании РИА «Новости» сообщили, что американская армия вскоре может потерять возможность вести боевые действия из-за проблем с разработкой новой БМП.

США не удается реализовать проект по созданию новых боевых машин пехоты вот уже на протяжении двадцати лет. Причина этому заключается в высоких требованиях Минобороны. Новая бронетехника должна иметь продвинутый ИИ, функционировать при любой погоде, быть маневренной и обладать огромной огневой мощью. Она должна будет заменить морально устаревший M2 Bradly.

Пентагон уже давно пытается заменить данную БМП. К примеру, в 2003 году это планировалось сделать в рамках программы по полному перевооружению армии США. На нее собирались потратить 300 миллиардов долларов. Однако вскоре ее закрыли из-за высокой стоимости. Сейчас прототипы новой БМП создают 5 компаний. Они будут готовы к 2025 году. На их разработку планируется потратить 4,5 миллиарда долларов.

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