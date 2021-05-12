Израильские военные нанесли ответный удар по объектам на территории сектора Газа из танков Merkava. Также они оперативно эвакуировали раненых, прикрывшись от джихадистов дымовой завесой.

На границе Израиля и Палестины продолжаются вооруженные столкновения. Так, боевики террористической организации «Исламский джихад» сперва открыли огонь по бронетранспортеру ЦАХАЛ из противотанкового ракетного комплекса, а затем нанесли несколько минометных ударов по бойцам Армии обороны Израиля.

Военным пришлось быстро принимать решение, поэтому они сделали несколько выстрелов из танков, расположенных на границе. Это позволило поразить ряд целей в Палестине.

Эскалация конфликта началась в день Иерусалима. Напомним, что Палестина считает восточную часть города своей территорией, которая оккупирована Израилем. Так же считает и ООН. Израиль же заявляет, что Иерусалим принадлежит ему целиком и не может быть разделен на части