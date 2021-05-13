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Йонатан Конрикус, представитель израильского оборонного ведомства, заявил, что в Израиле началась подготовка к проведению наземной военной операции на территории сектора Газа.

Согласно его словам, вооруженные силы, находящиеся в регионе, готовятся к наземной операции. В подготовку также входят инструкции руководства генштаба. Однако приказ о начале соответствующей военной миссии пока не дан. В СМИ напоминают, что в понедельник, 10 мая, в секторе Газа значительно обострилась ситуация.

Отмечается, что за последние дни по Израилю было выпущено более 1 000 ракет. В результате погибли 6 местных жителей, а еще около двухсот человек оказались ранены. Израильские ВВС в ответ атаковали Газу, ликвидировав несколько боевиков. В Минздраве Палестины при этом заявляют, что эти воздушные удары унесли жизни 67 мирных граждан.

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