Погрузчик – это популярный вид специализированной техники. Различны модели машин активно используются на строительных площадках, в складских помещениях, на производственных предприятиях. Погрузчики существенно облегчают физический труд людей. Они помогают быстро и качественно выполнять все поставленные задачи. Стоимость технических агрегатов достаточно высокая. Поэтому большинство компаний предпочитают использовать услуги аренды погрузчиков.
Преимущества аренды спецтехники
Аренда погрузчика – это возможность сэкономить финансовые средства для любой компании. Договор проката составляется на любые марки и модели машин. Их выбор зависит от личных преимуществ заказчиков. При использовании современной грузоподъемной техники всем заказчикам гарантируется:
- абсолютная исправность агрегатов;
- безопасность использования;
- своевременное обеспечение ремонта машин, включающего замену износившихся деталей;
- доставка техники на рабочую площадку.
При необходимости заказчики могут рассчитывать на предоставление услуг специалистов-операторов для управления погрузчиками. Прокат техники обеспечивает организацию работы в складских помещениях. Договор составляется на одноразовое использование машины или на длительную эксплуатацию агрегатов.
Особенности работы вилочных погрузчиков
В компании «КС-Аренда» аренда погрузчика предоставляется каждому клиенту, оставившему заявку на официальном сайте предприятия. Повышенным спросом пользуется техника вилочного типа. Она имеет много неоспоримых преимуществ:
- повышенный уровень мобильности;
- компактность;
- отсутствие лишнего шума в процессе работы;
- способность поднимать и перемещать значительный вес грузов.
Вилочные погрузчики не производят вредных выбросов в окружающую среду. Они имеют достаточно простую конструкцию. Основа машины – секционная мачта и каретка, которая перемещается в вертикальном направлении. Оптимальным выбором считается аренда погрузчиков, оснащенных электрическим мотором. Они работают практически бесшумно и отличаются высокой скоростью и маневренностью. Компактные машины можно использовать в условиях с ограниченным пространством. При оформлении договора аренды все обязанности по обслуживанию и хранению машин принимает на себя владелец техники.
По материалам сайта https://ks-arenda.ru/