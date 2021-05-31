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Погрузчик – это популярный вид специализированной техники. Различны модели машин активно используются на строительных площадках, в складских помещениях, на производственных предприятиях. Погрузчики существенно облегчают физический труд людей. Они помогают быстро и качественно выполнять все поставленные задачи. Стоимость технических агрегатов достаточно высокая. Поэтому большинство компаний предпочитают использовать услуги аренды погрузчиков.

Преимущества аренды спецтехники

Аренда погрузчика – это возможность сэкономить финансовые средства для любой компании. Договор проката составляется на любые марки и модели машин. Их выбор зависит от личных преимуществ заказчиков. При использовании современной грузоподъемной техники всем заказчикам гарантируется:

  • абсолютная исправность агрегатов;
  • безопасность использования;
  • своевременное обеспечение ремонта машин, включающего замену износившихся деталей;
  • доставка техники на рабочую площадку.

При необходимости заказчики могут рассчитывать на предоставление услуг специалистов-операторов для управления погрузчиками. Прокат техники обеспечивает организацию работы в складских помещениях. Договор составляется на одноразовое использование машины или на длительную эксплуатацию агрегатов.

Особенности работы вилочных погрузчиков

В компании «КС-Аренда» аренда погрузчика предоставляется каждому клиенту, оставившему заявку на официальном сайте предприятия. Повышенным спросом пользуется техника вилочного типа. Она имеет много неоспоримых преимуществ:

  • повышенный уровень мобильности;
  • компактность;
  • отсутствие лишнего шума в процессе работы;
  • способность поднимать и перемещать значительный вес грузов.

Вилочные погрузчики не производят вредных выбросов в окружающую среду. Они имеют достаточно простую конструкцию. Основа машины – секционная мачта и каретка, которая перемещается в вертикальном направлении. Оптимальным выбором считается аренда погрузчиков, оснащенных электрическим мотором. Они работают практически бесшумно и отличаются высокой скоростью и маневренностью. Компактные машины можно использовать в условиях с ограниченным пространством. При оформлении договора аренды все обязанности по обслуживанию и хранению машин принимает на себя владелец техники.

По материалам сайта https://ks-arenda.ru/

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