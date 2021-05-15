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В издании Arab News появилась новая статья от политолога Заида Бельбаги, в которой говорится, что военные РФ обеспокоены планами Турции построить новый канал под названием «Стамбул».

В Анкаре отмечают, что с помощью нового пути, который соединит Мраморное и Черное моря, удастся снизить поток кораблей, идущий через Босфор, и улучшить его экологическую обстановку. Однако эксперт считает, что данный проект также носит и военный характер. С помощью него Турции удастся изменить распределение сил в регионе.

На данный момент времени страны, которые не имеют выхода к Черному морю, могут отправлять в данную акваторию ограниченное количество военных кораблей. Их тоннаж и число контролируется Анкарой с помощью пролива Босфор в соответствии с конвенцией Монтре. Однако появление нового канала может позволить странам НАТО обойти эти правила. Поэтому РФ, скорее всего, выступит против его строительства.

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