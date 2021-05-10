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Компания Apple намерена судиться с российской Антимонопольной службой. Предметом иска, рассмотрение которого начнется 21 июня, является штраф, наложенный ФАС, в размере 1 миллиард рублей.

На первом заседании будут рассмотрены доказательства Apple, подтверждающие обоснованность подачи иска. От ФАС требуется дать письменный отзыв на заявление американской компании со всеми причинами наложения штрафных санкций.

ФАС оштрафовала Apple в ответ на жалобу «Лаборатории Касперского». Эта компания заявила, что американский производитель злоупотребляет своим монопольным положением и отказывает в размещении в своем магазине программного обеспечения Kaspersky Safe Kids. Антимонопольная служба сочла, что такой подход обеспечивает конкурентное преимущество ПО от самой Apple, поэтому оштрафовала компанию на 12 миллионов долларов.

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