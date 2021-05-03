На ближайшем саммите Североатлантического альянса, намеченном на июнь, будет обсуждаться возможность вступления в него Украины, сообщил польский лидер Анджей Дуда. Он пояснил, что Киеву укажут дорогу, по которой она со временем сможет прийти к НАТО.

Участники саммита также намерены обсудить все вопросы, относящиеся к национальной безопасности Украины и ситуации на Донбассе. Та же самая тема, по словам Дуды, станет основной на форуме «Бухарестской девятки». Он состоится буквально через неделю и станет площадкой для общения представителей всех постсоветских государств и стран, ранее входивших в «Варшавский договор».

Польский президент заявил, что помимо Украины, на форуме планируется обсудить вопросы, связанные с нынешней ситуацией в Беларуси.

В Польше сейчас находится президент Украины Владимир Зеленский, которого пригласили на празднование Дня Конституции страны. Также в мероприятиях принимают участие президенты Латвии, Эстонии и Литвы.