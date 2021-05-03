читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На ближайшем саммите Североатлантического альянса, намеченном на июнь, будет обсуждаться возможность вступления в него Украины, сообщил польский лидер Анджей Дуда. Он пояснил, что Киеву укажут дорогу, по которой она со временем сможет прийти к НАТО.

Участники саммита также намерены обсудить все вопросы, относящиеся к национальной безопасности Украины и ситуации на Донбассе. Та же самая тема, по словам Дуды, станет основной на форуме «Бухарестской девятки». Он состоится буквально через неделю и станет площадкой для общения представителей всех постсоветских государств и стран, ранее входивших в «Варшавский договор».

Польский президент заявил, что помимо Украины, на форуме планируется обсудить вопросы, связанные с нынешней ситуацией в Беларуси.

В Польше сейчас находится президент Украины Владимир Зеленский, которого пригласили на празднование Дня Конституции страны. Также в мероприятиях принимают участие президенты Латвии, Эстонии и Литвы.

Вам может понравиться

Дандыкин: Крейсер “Москва” пригрозил американским эсминцам, маневрирующим в Черном море

Соединенные Штаты привыкли отправлять эсминцы в Черное море как к себе домой, однако Россия быстро отучит их делать это. Недавние учения крейсера «Москва» являются лучшим тому подтверждением, заявил военный эксперт

Эксперт Суздальцев заявил, что Белоруссия и Россия не оставят Украину без дизтоплива

Вопреки заявлению главы международной Торговой палаты Сергея Сиволапа, Украина и в этом году не останется без дизельного топлива для проведения посевных работ, уверен эксперт по Беларуси Андрей Суздальцев. Он пояснил,

Пашинян объявил о расширении военной базы РФ в Армении

На территории Армении появятся новые опорные пункты российской военной базы, которые помогут обеспечить безопасность страны, заявил Никол Пашинян. Информационное агентство «РИА Новости» цитирует словам главы армянского правительства о расширении базы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 мая – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 мая – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 23 °C | Подольск: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Армавир: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 24 °C |