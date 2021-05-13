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Во вторник у российских границ в Крыму появилось сразу два французских истребителя Dassault Mirage, которые сопровождал топливозаправщик. Они летели в направлении полуострова, но одного российского Су-30 оказалось достаточно, чтобы заставить их изменить курс, сообщает издание «Царьград».

Портал приводит комментарии военного летчика Андрея Красноперова, который пояснил, каким образом один самолет с легкость справился с тремя оппонентами. Эксперт рассказал, что пилот Су-30 общается с потенциальными нарушителями лаконично, но строго – он указывает им направление, в котором нужно скорее убраться, а также демонстрирует «крылышками оружие». Этого обычно хватает, чтобы иностранные самолеты поняли намек.

По словам Красноперова, на борту Су-30 находится столько оружия, что он способен нанести удар сразу по всем трем целям и с легкостью их уничтожить. Поэтому одного тонкого намека достаточно, чтобы выполнить главную задачу – отогнать нарушителя от границы.

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