Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Купцикевич, специалист инвестиционной компании FxPro, прогнозирует падение курса доллара до 60 рублей в следующие несколько лет по причине смены глобального цикла.

Эксперт отметил, что в предыдущем году РФ добралась до точки цикла, в которой темпы роста показателей благосостояния и ВВП, а также стоимости сырьевых ресурсов начинают быстро увеличиваться. Он добавил, что в тот период времени доллар стоил 80 рублей, следовательно, в будущем должен произойти откат до 60 рублей.

Однако аналитик заявил, что не следует ожидать увеличения ВВП в два раза за 7 лет, так как восстановление валюты редко происходит полностью, а рост, как правило, идет медленнее, чем снижение. При этом евро, по мнению Купцикевича, будет стоить примерно 85-95 рублей.

Вам может понравиться

Родители школьников объединились против «Артис-Детское питание»

Петербуржцы требуют отстранить от работы комбинат «Артис-Детское питание», поставляющий еду во многие образовательные учреждения города. Данная компания замешана во многих крупных скандалах. Родители жалуются в группу «Школьный ревизорро» на качество

Генпрокурор Белоруссии заявил о попытках внедрить в страну нацизм из-за рубежа

Андрей Швед, белорусский генпрокурор, во время беседы с корреспондентами канала «Беларусь 1», отметил, что соседние государства пытались внедрить нацизм в Белоруссию в прошлом году. Согласно его словам, если судить по

Павел Воля нашел «русскую женщину» на замену Маниже на «Евровидении»

Павел Воля, юморист из РФ, в шутку предложил вместо исполнительницы Манижи отправить на грядущее «Евровидение» настоящую «русскую женщину» Надежду Кадышеву. В рамках нового выпуска юмористического шоу Comedy Club Воля высмеял
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 мая – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 17 мая – небольшая облачность, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 мая – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 28 °C | Подольск: погода, 17 мая – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 17 мая – переменная облачность, до 23 °C |