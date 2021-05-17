Александр Купцикевич, специалист инвестиционной компании FxPro, прогнозирует падение курса доллара до 60 рублей в следующие несколько лет по причине смены глобального цикла.

Эксперт отметил, что в предыдущем году РФ добралась до точки цикла, в которой темпы роста показателей благосостояния и ВВП, а также стоимости сырьевых ресурсов начинают быстро увеличиваться. Он добавил, что в тот период времени доллар стоил 80 рублей, следовательно, в будущем должен произойти откат до 60 рублей.

Однако аналитик заявил, что не следует ожидать увеличения ВВП в два раза за 7 лет, так как восстановление валюты редко происходит полностью, а рост, как правило, идет медленнее, чем снижение. При этом евро, по мнению Купцикевича, будет стоить примерно 85-95 рублей.