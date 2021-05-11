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Том Роган, аналитик из Соединенных Штатов, сообщил, что Сергей Ларов, руководитель внешнеполитического ведомства РФ, смог переиграть всех своих коллег с Запада.

На страницах информационного агентства Washington Examiner специалист отметил, что дипломату из РФ удается легко переигрывать их всех. В соответствующий список он отнес Жозепа Борреля, представителя Евросоюза, «наивного» Джона Керри, экс-главу Госдепартамента, и «самоуверенную» Хиллари Клинтон, бывшего кандидата на должность президента США.

Эксперт заявил, что многие дипломаты из стран Запада выглядят «глупыми» на фоне Лаврова. Благодаря своей прекрасной риторике глава российского МИДа без проблем переигрывает своих оппонентов, считает Роган.

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  • Анна
  • 09.05.2021
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