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Американцы переименовали свою ракету AGM-88G, которую аналитики США неоднократно называли «убийцей» российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Теперь вместо Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER) она будет называться Advanced Reactive Strike (AReS). Переименование связано с несколькими изменениями в концепции вооружения.

Издание The Drive пишет, что точные характеристики ракеты держатся в строжайшей тайне. Все, что известно – это дальность поражения целей, которая составит около 120 километров. Скорость ракеты будет достигать двух чисел Маха.

По словам журналистов, для AReS разрабатывается специальная боеголовка «повышенной летальности». Она обеспечит возможность поражать цели с усиленной броней как на море, так и на суше.

Кроме того, авторы публикации сообщают об интеграции ракет в комплекс «Золотая орда», который дает возможность запускать сразу несколько боеприпасов с точным уничтожением целей.

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