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Американский журналист Джозеф Тревитик опубликовал в информагентстве The Drive материал, в котором попытался разгадать предназначение «загадочного ангара», обнаруженного на военной базе Китая, находящейся в 48 километрах от Нанкина.

Согласно словам автора статьи, данная авиабаза является местом дислокации 30-го авиационного полка китайских ВВС. Поэтому в указанном ангаре вполне может храниться разведывательный беспилотник WZ-8, оснащенный ракетным двигателем и способный летать на огромной высоте. Его запуск осуществляется с реактивного бомбардировщика Xian H-6N. Не исключено также, что в постройке стоит новейший стратегический ракетоносец H-20.

Журналист изучил спутниковые фото объекта, указав на то, что его создание стартовало около четырех лет назад. В длину он достигает 80 метров, а в ширину – почти 75 метров. Точная высота ангара неизвестна, однако, судя по трем рядам окон, она точно превышает 20 метров. В нем вполне может поместиться крупное воздушное судно.

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