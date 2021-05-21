В окрестностях озера Сев-лич в Сюникской области Армении побывали военные атташе дипломатических представительств иностранных государств. Этот визит организовали власти страны, которые продемонстрировали, что именно происходит в регионе.

Пресс-служба главного военного ведомства Армении опубликовала фотографии, на которых можно увидеть представителей Соединенных Штатов, Украины и Греции. Атташе зафиксировали факт присутствия в Сюникской области азербайджанских военнослужащих, а также побывали на позициях, которые занимают бойцы обоих государств.

Напомним, что на территорию региона азербайджанские военные вошли 12 мая. Они мотивировали это необходимостью пересмотра советских границ. Подобная ситуация возникла и в Гегаркуникской области в районе населенного пункта Кут.

На днях на озере Сев-лич уже побывали главы дипломатических миссий из разных стран, которые прошли аккредитацию на территории Армении.