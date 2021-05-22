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Кастрированная и избавленная от всевозможных предрассудков армия – это вряд ли хорошая идея, заявил американский сенатор Тед Круз, представляющий Республиканскую партию. Так он высказался в социальной сети Twitter после просмотра видеозаписи на сервисе TikTok.

На этом ролике сперва показаны кадры из жизни российский военных. На них солдаты стреляют из всевозможных видов оружия, отжимаются, прыгают с парашютом. Следом идет рекламный мультфильм, призывающий вступать в ряды ВС Соединенных Штатов. Его персонажем является девушка, которая «выросла в однополой семье» и с самого детства вела непримиримую борьбу за гендерное равенство.

Сенатор отметил игру на контрасте в ролике и обеспокоился дальнейшей судьбой американских Вооруженных сил.

Напомним, что после прихода к власти в США Джо Байдена в армии вновь разрешили служить трансгендерам. Новый глава государства отменил распоряжение своего предшественника Дональда Трампа не подпускать к ВС страны данную категорию лиц.

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