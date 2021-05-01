Китай и Россия создали оружие, которое способно уничтожить американские спутники на орбите, сообщил генерал-майор Джон Реймонд, возглавляющий Космические силы США. Он повторил свое же высказывание о наличии у обеих стран лазерных систем, которые могут как минимум повредить либо вообще вывести спутниковые системы из строя.

В марте на заявления Реймонда ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что Россия не намерена никого атаковать, поэтому обвинения Соединенных Штатов не имеют под собой никаких оснований. Однако генерал продолжил свою мысль спустя месяц.

Он заявил, что Вашингтон должен сделать все возможное, чтобы не допустить уничтожения свих спутников. Также он обязан предпринять меры, чтобы не стать участником вооруженного столкновения, так или иначе связанного с космическим пространством.