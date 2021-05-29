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Американские военнослужащие, которые постоянно выкладывают фотографии в социальных сетях, раскрыли местоположение сверхсекретной базы с ядерным оружием на территории Голландии. Портал Avia.Pro сообщает, что это один из самых крупных таких объектов в Европе.

Секретную информацию раскрыли американские военнослужащие, которые пребывают на нидерландской авиабазе «Волкель». Они опубликовали несколько фотографий в соцсетях, по которым эксперты без особого труда вычислили местоположение объекта.

Помимо этого, в руки аналитиков попала еще и информация, которая не разглашается даже на не столь замаскированных базах – секретные коды, условные обозначения и многое другое.

Эксперты отмечают, что подобные действия военных представляют серьезную опасность. Они дают возможность потенциальному противнику установить точные координаты глубоко законспирированных военных объектов и нанести по ним удар в случае вооруженного столкновения.

США пока об инциденте молчат. Однако если они намереваются и далее сохранять секретность объекта, то придется переносить базу в другое место.

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