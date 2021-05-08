Американская «эскадрилья агрессоров», которая чаще всего на учениях изображает самолеты потенциального противника, рассказал вице-адмирал Джон Мьюстин. Он заявил, что для решения этой проблемы планируется перевести в ее состав устаревшие самолеты F-16C/D.

По словам вице-адмирала, эти самолеты можно переоборудовать на современный лад. Для этого на них можно установить новейшие датчики и другое оборудование, которое позволит имитировать высококлассные самолеты вероятного врага.

Мюстин попросил выделить средства на эти цели. По его словам, переоборудование и поставка F-16 при наличии нужных сумм закончится уже в ноябре 2020 года.

ВВС США для проведения учений использует в основном американские самолеты. Их перекрашивают в цвета вероятного противника и задействуют в учебных воздушных боях. Это дает возможность не только улучшить навыки пилотов, но и отработать взаимодействие с ними в ходе такого сражения.