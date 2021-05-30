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Американские специалисты из Колумбийского университета разработали робота, который имеет выразительную мимику и способен воссоздавать эмоции. Над роботом, которого назвали EVA, учёные работали около пяти лет.

По словам Хода Липсона, который является преподавателем и роботехником в области ИИ, однажды он заметил, что люди очеловечивают роботов и заботятся о них. Такой вывод он сделал после того, как заметил в продуктовом магазине роботов с именными табличками и шапочками, связанными вручную. Поэтому ему пришла в голову идея создать роботам выразительное лицо.

Сделать это оказалось непросто из-за материалов – металла, пластика, микросхем, и так далее. Кроме того, возникли сложности с тем, чтобы разработать систему, которая поместится в голове робота и будет функциональной.

В итоге учёным всё же удалось разработать робота EVA. На данный момент робот может выражать гнев, отвращение, страх, радость, печаль и удивление, и более тонкие эмоции.

Недавно глава Сбербанка Герман Греф заявил, что из-за роботов многие люди могут потерять свою работу. Это произойдёт, как он считает, уже скоро, поэтому людям следует задумать о переобучении на другую профессию.

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