Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев перестал делать громкие заявления о «вторжении России» через территорию Донбасса и Крыма, однако его войска все еще остаются на границе этих регионов. Кроме того, поддержку Украине оказывают Соединенные Штаты, которые регулярно отправляют к рубежам РФ свои беспилотные аппараты и разведывательные самолеты.

Так, вечером в четверг на Донбассе появился БПЛА RQ-4D, который провел в воздухе рекордные 12 часов. Он пересек границу воздушного пространства Украины и на протяжении всего этого времени кружил рядом с линией разграничения на Донбассе. Мониторинговые сайты также показывают, что по пути он заглянул на границу России в Крыму.

Эксперты отмечают, что разведывательный дрон обезопасил себя, находясь на расстоянии до 30 километров от линии разграничения. Подлетать ближе к ней не было никакого смысла, так как БПЛА оснащен новейшим американским комплексом разведки с дальностью действия около 100 километров. По мнению экспертов, дрон оценивал позиции самопровозглашенных ЛНР и ДНР и подсчитывал артиллерийские установки, имеющиеся в их распоряжении.

После завершения своей миссии беспилотник отправился на базу НАТО в ОАЭ. Эксперты подметили интересную деталь – американский дрон так ни разу и не вошел в воздушное пространство Турции. Все дело в том, что Анкара не разрешает авиации США залетать на ее территорию по пути к российским границам.

Кроме того, в пятницу рядом с границей России в Крыму был замечен разведывательный самолет американских ВВС RC-135W Rivet Joint, который прилетел с базы НАТО, расположенной на греческом острове Крит.

Вам может понравиться

Алексей Леонков: США в очередной раз толкают европейцев на “русские штыки”

«Союзники» и «партнеры» Соединенных Штатов на самом деле являются для них всего лишь щитом, который должен первым принять на себя удар России, уверен российский военный эксперт Алексей Леонков. По его

Эксперт Зимовский: Лукашенко уже начал отстреливать шпионские беспилотники НАТО

Белорусские ракеты вряд ли справятся с целым роем беспилотных аппаратов, однако Минск в случае необходимости может задействовать средства РЭБ, уверен военный эксперт Александр Зимовский. Так он прокомментировал инцидент, в котором

Константин Сивков предрек Северному флоту поражение в морском бою с ВМС США

Северный флот России представляет собой мощное объединение, однако в случае войны против НАТО он будет разгромлен, заявил военный эксперт Константин Сивков. По его словам, у ОСК просто не хватит ресурсов
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 мая – дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 мая – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев: погода, 23 мая – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 23 мая – пасмурно, до 22 °C |