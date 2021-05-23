Киев перестал делать громкие заявления о «вторжении России» через территорию Донбасса и Крыма, однако его войска все еще остаются на границе этих регионов. Кроме того, поддержку Украине оказывают Соединенные Штаты, которые регулярно отправляют к рубежам РФ свои беспилотные аппараты и разведывательные самолеты.

Так, вечером в четверг на Донбассе появился БПЛА RQ-4D, который провел в воздухе рекордные 12 часов. Он пересек границу воздушного пространства Украины и на протяжении всего этого времени кружил рядом с линией разграничения на Донбассе. Мониторинговые сайты также показывают, что по пути он заглянул на границу России в Крыму.

Эксперты отмечают, что разведывательный дрон обезопасил себя, находясь на расстоянии до 30 километров от линии разграничения. Подлетать ближе к ней не было никакого смысла, так как БПЛА оснащен новейшим американским комплексом разведки с дальностью действия около 100 километров. По мнению экспертов, дрон оценивал позиции самопровозглашенных ЛНР и ДНР и подсчитывал артиллерийские установки, имеющиеся в их распоряжении.

После завершения своей миссии беспилотник отправился на базу НАТО в ОАЭ. Эксперты подметили интересную деталь – американский дрон так ни разу и не вошел в воздушное пространство Турции. Все дело в том, что Анкара не разрешает авиации США залетать на ее территорию по пути к российским границам.

Кроме того, в пятницу рядом с границей России в Крыму был замечен разведывательный самолет американских ВВС RC-135W Rivet Joint, который прилетел с базы НАТО, расположенной на греческом острове Крит.