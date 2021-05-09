В небе над Идлибом впервые с начала войны в Сирии столкнулись российские и американские истребители. Самолеты проводили чуть ли не совместную разведку над южной частью региона, сообщает портал Avia.Pro.

Авторы подметили некую странность ситуации. Все дело в том, что войска США давно покинули Идлиб вместе с другими странами коалиции и сочли дальнейшее пребывание здесь бесперспективным. Поэтому новое их появление над регионом навевает много вопросов.

Мало того, небо над провинцией давно контролируется самолетами российских ВКС и средствами ПВО РФ. Поэтому можно назвать сложившуюся ситуацию провокационной.

Официальная информация, а также какие-либо подробности о столкновении между российскими и американскими самолетами отсутствуют, поэтому приходится довольствоваться лишь теми данными, которые приводятся в открытых интернет-источниках.