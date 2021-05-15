Бомбардировщики ВВС США В-52Н и В-2А нанесли учебные удары по России сразу с двух направлений – северного и западного, сообщает портал Avia.Pro, ссылающийся на Телеграм-канал «Оперативная линия».

Журналисты обращают внимание на некоторую странность, нехарактерную для американской авиации. Все дело в том, что стратегические ракетоносцы B-52 подошли почти вплотную к российским границам со стороны Арктики. Ранее они подобных маневров не выполняли, так как опасались проблем с техническим состоянием самолетов из-за экстремального холода.

С западного направления Россию «атаковали» бомбардировщики невидимки B-2, которые располагались на значительном удалении от границ.

Эксперты отмечают, что это очередной шаг Соединенных Штатов, направленный на повышение напряжения в отношениях между двумя странами. При этом они не указывают, с какого именно расстояния наносились «удары».