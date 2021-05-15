После 24 лет жизни в камере смертников в США скончался Ромелл Брум, которого обвинили в изнасиловании и убийстве 14-летней Трины Миддлтон в 1984 году. Причиной смерти Брума, который перенес 18 неудачных попыток сделать ему смертельный укол, стала коронавирусная инфекция.

Брум постоянно настаивал на своей невиновности. Он даже сделал анализ ДНК, чтобы очистить свое имя от страшного обвинения, однако тот лишь подтвердил участие американца в преступлении.

Казнь назначили на 15 сентября 2009 года, однако умертвить убийцу в тот день так и не удалось. Исполнители приговора 18 раз пытались ввести Бруму смертельный препарат, но у них ничего не вышло. Не помогли попытки сделать инъекцию в вены на руках и на ногах, а также помощь самого преступника, который буквально рыдал от доставляемых ему мучений.

После длительных судебных тяжб было все же принято решение казнить Брума еще раз. Сперва дату назначили на 17 июня прошлого, а затем и на 16 марта следующего года, так как минувшим летом для смертника с 23 летним стажем не нашлось препаратов для казни. Но Брум не дожил до повторного исполнения приговора. Из-за тесноты в тюрьме, а также неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановки он заразился Covid и умер в возрасте 64 лет.