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«Союзники» и «партнеры» Соединенных Штатов на самом деле являются для них всего лишь щитом, который должен первым принять на себя удар России, уверен российский военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, США стремятся достичь лишь одного – абсолютной безопасности для себя в случае вооруженного столкновения. Причем делает это за счет Европы.

Эксперт напоминает страницы истории. Как в Первую, так и во Вторую мировую войну на территории Соединенных Штатов не разорвалась ни одна ракета или авиабомба. Удар на себя приняли «вассалы из Европы», которые потом много лет отстраивали свои города после бомбардировок. Нечто подобное США хотят провернуть и на этот раз. Главная их задача – довести конфликт до такого состояния, в котором Европа сама захочет вступить в войну с Россией за интересы Вашингтона.

США отлично справляются с этой задачей, считает Леонков. Пентагон стал монополистом в разведке и корректирует получаемые ею данные по своему усмотрению. Он транслирует выгодную для него информацию на Европу и в очередной раз принуждает ее делать антироссийские заявления. Польша, Румыния, Прибалтика, Швеция, Британия уже несколько лет верят во всю ту чушь, которую им скармливает Вашингтон и давно не думают ни о чем, кроме мифической «российской агрессии».

Кроме того, Европа не препятствует США в размещении на своей территории оружия, которое направляется в сторону РФ. Она не понимает, что тем самым Соединенные Штаты в буквальном смысле слова толкают ЕС на российские штыки.

Леонков уверен, что Россия должна объяснять европейским государствам, что устанавливая на своей территории ядерное оружие США, они автоматически превращаются в мишени для удара. Отразить который не смогут ни противовоздушные, ни противоракетные силы Евросоюза.

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