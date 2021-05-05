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Актёр Сергей Никоненко не верит тому, что Елену Проклову домогались во время съёмок.

Как отмечается, актриса недавно заявила, что её домогались в 12 и 15 лет известные люди во время съёмок. В первом случае это был режиссёр, во втором – актёр. Имён она раскрывать не стала, но многие люди, изучив её фильмографию, пришли к выводу, что во втором случае она говорит об Олеге Табакове. Установить первого человека, о котором говорит Проклова, не удалось.

Издание «Московский комсомолец» связалось с Сергеем Никоненко, с которым Проклова работала вместе в возрасте 12-ти лет. По словам актёра, у Елены и режиссёра были нормальные отношения, и она тогда была совсем девочкой. Он уверен, что к ней никто не приставал на съёмках, и если бы такая ситуация произошла, этого человека бы «расстреляли».

Узнав о заявлении Прокловой о домогательствах, Никоненко назвал это «глупостью», и предположил, что у неё всё плохо с деньгами и они ей очень нужны, поэтому актриса переступила через совесть.

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