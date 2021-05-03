Композиция Russian Woman, которую певица Manizha намеревается исполнять на Евровидении – это слабое и пустое произведение с профессиональной точки зрения, уверен композитор и исполнитель Леонид Агутин. Он заявил, что эту песню стыдно использовать для конкурса, так как в ней не за что зацепиться.

Агутин также отметил, что песня сейчас находится на проверке у Следственного комитета. По его словам, проверять надо всю систему российского шоу-бизнеса, чтобы понять, каким образом на Евровидение попадают подобные композиции.

По словам композитора, исполнительница здесь совершенно не причем. Он заявил, что считает ее интересной и весьма харизматичной певицей, однако для достижения успеха ей нужно набрать хороший репертуар.

Не согласилась с Агутиным Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая заявила, что песня идеально подходит для конкурса.

“Я вообще начала бы с того, что: “Знаю, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все”. Вот такой текст был бы замечательным”, – заметила Алла Борисовна.

На YouTube-канале Евровидения песня Russian Woman уверенно удерживает лидерство по популярности. Проверка содержания композиции Следственным комитетом инициирована общественными организациями, которые подвергли ее жесткой критике.