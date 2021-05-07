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Малозаметный эсминец Zumwalt, с предназначением которого определились только со второй попытки, будет вооружен гиперзвуковыми ракетами, заявил командующий американских ВВС адмирал Майкл Гилдей. Он уточнил, что произойдет сие событие не раньше 2025 года, так как пока подобного оружия в США нет.

По словам адмирала, решено сделать из эсминца мощную ударную платформу, в которой помимо остальных видов вооружения будут и ракеты, развивающие скорость более 5–8 чисел Маха. Изначально их хотели использовать для субмарин класса Virginia.

Адмирал ничего не сказал о том, какие ракеты будут использованы на эсминце. Но аналитики уверены, что речь идет о разработке Common Hypersonic Glide Body. Она создается для Сухопутных войск и ВМС, поэтому вполне может усилить новый боевой корабль Соединенных Штатов.

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