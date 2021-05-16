В Японии 80-летней женщине случайно ввели две дозы вакцины от коронавируса в один день.

Инцидент произошёл 15 мая в больнице города Тоёхаси. Как сообщается, 80-летняя местная жительница получила в этот день первую дозу вакцины от коронавируса Pfizer. Вакцинация проводилась в доме престарелых.

Затем, в этот же день, женщина получила вторую вакцину. Это произошло из-за того, что сначала врачи делали прививки тем, кто находился в местном кафетерии, а потом пошли по комнатам дома престарелых. Из-за того, что медики не проверяли документы, получилось так, что одна из постоялиц успела получить вторую прививку.

За состоянием здоровья женщины наблюдают врачи. Отмечается, что в настоящее время не было замечено каких-либо побочных эффектов.

Как мы ранее сообщали, в Италии студентка получила сразу шесть доз вакцины от коронавируса. Как отмечается, подобная передозировка может негативно повлиять на формирование иммунитета.