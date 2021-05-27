Китай, который сегодня является крупнейшим партнером России, помогает ей разрабатывать искусственный интеллект для военных целей, говорится в докладе, представленном Центром военно-морского анализа США. В документе указывается, что Москва уделяет ИИ все большее внимание.

Она разрабатывает и совершенствует автоматическую систему, которая позволяет получать максимум информации о противнике и его позициях на поле боя. Также с помощью искусственного интеллекта РФ может управлять сразу всеми родами войск, организовывать обмен информацией между беспилотными аппаратами, танками, боевыми кораблями.

Авторы доклада отмечают, что Россия при поддержке Китая создала систему, способную в полностью автоматическом режиме осуществлять управление стратегическим вооружением, в случае крайней необходимости запускать ракеты с ядерными боеголовками.

Россия сейчас ускорила разработку данной системы, заявляют авторы. Она уже обошла США по технологиям искусственного интеллекта и намерена удерживать лидерство и в будущем.