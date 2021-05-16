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В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен горящий танк «Меркава», принадлежащий Армии обороны Израиля. Место действия судя по всему – это граница с сектором Газа.

Подробности об инциденте не раскрываются. Но известно, что танк точно не был подбит палестинским движением ХАМАС. По информации израильской армии, боевая машина вдруг вспыхнула во время транспортировки с использованием тягача. Допускаются технические неполадки, которые и привели к возгоранию.

Танки «Меркава» с самого начала конфликта применяются израильскими войсками. Они не пересекают границу сектора Газа, а ведут огонь с территории Израиля по пусковым площадкам палестинских радикалов. Ранее один из танков был уничтожен – ему сорвало башню после ракетного удара ХАМАС, выполненного, по мнению экспертов, из российского ПТРК “Корнет”.

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