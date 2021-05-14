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В издании Reuters отметили, что в ходе торжества, посвященного победе футбольного клуба «Атлетико» в чемпионате Испании, умер четырнадцатилетний фанат команды.

Юный болельщик скончался из-за сильного удара о стену, произошедшего после того, как он высунул верхнюю часть тела в окно фургона, который ехал по центральной улице Мадрида. У подростка остановилось сердце. Он умер через час после получения травмы, несмотря на попытки медиков реанимировать его.

Рядом с мальчиком в этот момент находились его родственники и друзья. Мадридские правоохранительные органы уже принялись за расследование этого происшествия. Представители «Атлетико» принесли свои соболезнования родным и близким подростка.

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