В издании Reuters отметили, что в ходе торжества, посвященного победе футбольного клуба «Атлетико» в чемпионате Испании, умер четырнадцатилетний фанат команды.

Юный болельщик скончался из-за сильного удара о стену, произошедшего после того, как он высунул верхнюю часть тела в окно фургона, который ехал по центральной улице Мадрида. У подростка остановилось сердце. Он умер через час после получения травмы, несмотря на попытки медиков реанимировать его.

Рядом с мальчиком в этот момент находились его родственники и друзья. Мадридские правоохранительные органы уже принялись за расследование этого происшествия. Представители «Атлетико» принесли свои соболезнования родным и близким подростка.