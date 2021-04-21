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В поселении Грязь, расположенном в Подмосковье, местные жители ополчились против исполнительницы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, у которых в этой деревне расположен особняк.

В основном люди жалуются на звездное семейство из-за порушенных дорог. По словам одной из жительниц, во дворец Пугачевой ранее заехали сразу несколько больших грузовых автомобилей. Из-за этого асфальт в населенном пункте покрылся трещинами и ямами. При этом знаменитости, судя по всему, не собираются тратиться на ремонт дорожного покрытия.

Люди также критикуют артистов за то, что они установили слишком высокое ограждение вокруг своего особняка. В результате он полностью заблокировал вид на водоем, который расположен рядом с деревней.

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