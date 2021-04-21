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Зарплаты бюджетникам и социальные выплаты жителям Белгородской области в текущем месяце будут выданы досрочно, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Вячеслав Гладков.

Такое решение принято в связи с выходными днями 1 и 3 мая. Чтобы жителям не пришлось ждать денег до вторника, их выплатят до 30 апреля. Средства на эти цели в размере 1 миллиарда рублей уже выделены областным правительством.

Сообщается, что до упомянутого выше срока деньги от государства получат дети войны, появившиеся на свет в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, инвалиды боевых действий, родители детей до 3 лет. Также средства заранее переведут всем получателям детских пособий, донорских выплат.

Напомним, что решения о начислении средств раньше положенного срока принимаются на региональном уровне. Этой возможностью и воспользовался глава Белгородской области.

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