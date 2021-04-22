В Германии за пост главы федерального правительства будут бороться представители партий СДПГ, ХДС/ХСС и «Союз 90/Зелёные» Олаф Шольц, Армин Лашет и Анналена Бербок соответственно. Однако если обратить внимание на опросы, то можно увидеть, что зеленые имеют больше всего шансов на победу.

Так, Исследовательский институт общественного мнения ФРГ сообщает, что эта партия набрала 28 процентов и пока занимает первое место. Следом за ней расположились ХДС с 21 процентом и СДПГ с 13%.

И это при том, что ХДС еще в прошлый раз уверенно лидировал. Его падение связывают с Армином Лашетом, который не пользуется в стране большой популярностью, хотя партия занимает высокие позиции во всех опросах.

Кроме того, сообщается, что если бы выборы канцлера Германии проводились прямо сейчас, что победа досталась бы Бербок. Набирающей не менее 32 процентов. Ближайший ее конкурент Лашет получил бы не больше 15%