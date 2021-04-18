Украинские войска полностью готовы к полномасштабному наступлению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, сообщает китайское издание Sohu со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства отметил также, что после победы над ополчением Киев намерен ликвидировать республики Донбасса.

Зеленский полностью уверен, что ВСУ готовы уже сейчас захватить контроль над ДНР и ЛНР, несмотря на ожидаемое ожесточенное сопротивление. Однако Киев все же не оставляет попыток урегулировать конфликт мирным дипломатическим путем. Именно поэтому в ближайшее время никакого наступления не планируется.

По словам Зеленского, сейчас в Сети «гуляет» множество сообщений, которые могут вызвать даже панику. Поэтому жители Украины не должны поддаваться на провокационные заявления, а руководствоваться исключительно официальными данными, поступающими из Офиса главы государства и заявлениями высшего руководства ВСУ.