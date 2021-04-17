В интервью изданию Daily Telegraph украинский президент Владимир Зеленский заявил, что только вступление в Североатлантический альянс поможет обеспечить безопасность страны. Также он подчеркнул, что Киев ожидает от НАТО активных действий – предоставления ПДЧ в ближайшее время.

Зеленский заявил, что в настоящий момент в конфликте на Донбассе решается судьба демократических ценностей, выясняется, продолжает ли работать механизм нерушимости границ. Поэтому, по его мнению, Запад просто обязан оказать поддержку Украине.

Также Зеленский намекнул на встречу с американским президентом Джо Байденом. Он заявил, что переговоры на высшем уровне вполне могут стать тем сигналом, которого сейчас недостает для стабилизации ситуации на Украине.

Ранее украинский президент уже обращался к Байдену с просьбой посодействовать со вступлением в НАТО, предоставить Киеву больше оружия и денег, а также «сделать больше» для прекращения конфликта на Украине.