Зарубежные издания, проанализировав ежегодное послание Владимира Путина, пришли к выводу, что он занял более жесткую позицию по отношению к западным странам.

Как отмечается, большая часть послания Путина была посвящена внутрироссийской политике. Тем не менее, он заявил, что остальным странам не стоит переходить «красные линии», иначе это может привести к мощному ассиметричному ответу. Издание The New York Times заявило, что Путин в своём послании напомнил о имеющемся у России ядерном потенциале. Указывается, что Путин готов поддерживать с другими странами хорошие отношения, если они не будут вмешиваться во внутреннюю политику России.

Кроме того, авторы статьи отмечают нравственное превосходство России, в то время как Запад пытается «уничтожить» Россию. При этом сообщается, что Россия уже теряет терпение, и пришло её время нанести ответный удар.

Также некоторые западные СМИ были разочарованы из-за того, что в послании Путина практически не поднимался вопрос о ситуации на Украине.