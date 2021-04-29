Россия приветствует стремление президента США Джо Байдена сотрудничать с РФ и избегать эскалации. Однако заявление американского лидера все же оставляет неоднозначное впечатление заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что речь Байдена ясно дает понять, что Вашингтон остается на прежних позициях конфронтации. Он намеревается и дальше обвинять Россию в самых разнообразных видах «злонамеренной деятельности» безо всяких на то оснований, а также давить с помощью санкций, которые давно не имеют ни смысла, ни перспектив.

Также Захарова заявила, что «ненормальное состояние», в котором оказались отношения США и России, возникло именно по вине первых. Поэтому Вашингтону, если он собирается и дальше общаться с РФ, придется забыть о конфронтационной риторике и начать предпринимать шаги, чтобы выправить ситуацию.

Напомним, что Байден заявил о желании сотрудничать с Россией на равных, но намерен «наказывать» ее за действия, неугодные Вашингтону.