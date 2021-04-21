Премьера второй части сериала «Ведьмак», в которой главного персонажа сыграет Генри Кавилл, состоится в четвертом квартале текущего года. Об этом сообщил Тед Сарандос, занимающий пост коммерческого директора в сервисе Netflix. Он также раскрыл подробности о нескольких других новинках.

Сарандос отметил, что 1 апреля съемки «Ведьмака» были завершены. Однако с датой премьеры пока не определились – она состоится в период между 1 октября и последним днем года.

Напомним, что ранее на фото со съемок поклонники сериала разглядели Дикую Охоту, представляющую собой скачки призраков, предрекающих катастрофы и лишения, по небу во время грозы.

Коммерческий директор стримингового сервиса также отметил, что в том же четвертом квартале появятся и продолжения сериалов «Половое воспитание» и «Ты».