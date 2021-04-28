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Портал Avia.Pro, ссылаясь на свои источники в самопровозглашенных республиках Донбасса, сообщает почти о сотне минометных ударов, нанесенных по территории ЛНР и ДНР украинскими войсками. И это – только за минувшие сутки. Эксперты утверждают, что в результате обстрелов республики понесли потери в технике и живой силе, однако количество погибших не уточняется.

Все же за месяц Киев нанес более 3000 ударов по непризнанным республикам. Больше всего от обстрелов пострадали окраины Донецка и город Горловка, находящихся на территории ДНР. По ним ВСУ вели огонь из минометов, однако в некоторых случаях было зафиксировано применение артиллерийских орудий запрещенного калибра 152 миллиметра.

Эксперты утверждают, что такая активность доказывает – Украина не намерена отказываться от наступательной операции на Донбассе. Скорее всего, она просто выжидает удобного момента, а сейчас проводит разведку боем.

Отметим, что официальной статистики по числу обстрелов нет, поэтому выводы экспертов портала Avia.Pro сделаны на основе обрывочной информации, полученной из разных источников.

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