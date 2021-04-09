Врач-терапевт и диетолог Наталья Лазуренко назвала болезни, на которые может указать специфический запах кожи.

Так, кислый запах кожи говорит о том, что у человека есть нарушение метаболизма. Это может произойти в том случае, когда человек ест много пищи, где содержится большое количество белков или жиров.

Кисло-сладкий запах указывает на то, что у человека есть нарушение углеводного обмена, и, таким образом, у него развивается сахарный диабет.

Кроме того, диетолог обратила внимание на то, что на коже не должно быть высыпаний или изменений кожного рисунка. Эти признаки могут означать то, что с какими-либо внутренними органами человека имеются проблемы. К примеру, при проблемах на нижней части лица и подбородке нужно проверить ЖКТ, а при высыпаниях на нижнечелюстной области – половые органы.