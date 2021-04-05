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Ольга Аришева, врач-гепатолог, во время радиоэфира на станции «Говорит Москва» рассказала, как можно избавиться от регулярной изжоги.

Согласно словам медика, первым делом следует отказаться от всех вредных привычек – в основном это касается курения. Необходимо также сесть на диету, чтобы сбросить лишние килограммы и питаться более здоровой пищей.

Специалист в области медицины посоветовала подложить что-нибудь под верхние ножки кровати, то есть головной конец должен быть немного выше. Аришева добавила, что не следует носить корсеты и пояса, которые давят на живот. Данная терапия не требует консультаций с врачом, поэтому воспользоваться ею может абсолютно любой.

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  • Анна
  • 03.04.2021
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