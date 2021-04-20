Заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал о факторе, который способен привести к смерти даже в молодом возрасте.

Согласно его заявлению, этим фактором является повышенное артериальное давление – гипертония. Она оказывает негативное влияние на жизненно важные органы человека. Гипертония также может привести и к иным проблемам со здоровьем.

Кроме того, подобное состояние может привести к развитию хронической сердечной недостаточности, и если игнорировать своё здоровье, то заболевание может появиться даже в молодом возрасте. Медик отметил, что сейчас уже не редко можно встретить пациентов с признаками гипертонии в возрасте немногим более 20 лет.

Привести к повышенному давлению могут частые стрессы, несоблюдение правильного питания, отсутствие физических нагрузок или нормального отдыха.